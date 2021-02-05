Ефремова привезли из колонии в Москву на следственные действия

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Актера Михаила Ефремова этапировали из колонии в Белгородской области, где он отбывает срок за пьяное ДТП со смертельным исходом, в Москву, на следственные действия. Об этом сообщили в региональном УФСИН.

Его должны поместить в один из московских СИЗО.

Ранее в пятницу адвокат актера Петр Харахорин говорил журналистам, что Ефремова вывезли из колонии, неизвестно куда и неизвестно зачем. О его этапировании он узнал от жены клиента.

Ефремов с декабря находился ИК-4 общего режима. В январе в интервью "Коммерсанту" он сообщил, что работает в колонии на швейном производстве и вставляет молнии в изделия.

Пресненский суд Москвы 8 сентября 2020 года приговорил актера к восьми годам колонии с лишением права водить машину в течение трех лет. 22 октября Мосгорсуд снизил наказание до 7,5 лет. Он признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности смерть человека (п. "а" ч. 4 ст. 264 УК).

8 июня машина актера на Садовом кольце выезала на встречную полосу и врезалась в фургон. Погиб водитель фургона Сергей Захаров. Следствие установило, что в момент ДТП Ефремов был пьян.