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Ефремова привезли из колонии в Москву на следственные действия

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Актера Михаила Ефремова этапировали из колонии в Белгородской области, где он отбывает срок за пьяное ДТП со смертельным исходом, в Москву, на следственные действия. Об этом сообщили в региональном УФСИН.

ДТП с участием Михаила Ефремова

Его должны поместить в один из московских СИЗО.

Ранее в пятницу адвокат актера Петр Харахорин говорил журналистам, что Ефремова вывезли из колонии, неизвестно куда и неизвестно зачем. О его этапировании он узнал от жены клиента.

Ефремов с декабря находился ИК-4 общего режима. В январе в интервью "Коммерсанту" он сообщил, что работает в колонии на швейном производстве и вставляет молнии в изделия.

Пресненский суд Москвы 8 сентября 2020 года приговорил актера к восьми годам колонии с лишением права водить машину в течение трех лет. 22 октября Мосгорсуд снизил наказание до 7,5 лет. Он признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности смерть человека (п. "а" ч. 4 ст. 264 УК).

8 июня машина актера на Садовом кольце выезала на встречную полосу и врезалась в фургон. Погиб водитель фургона Сергей Захаров. Следствие установило, что в момент ДТП Ефремов был пьян.

Оглашение приговора Михаилу Ефремову

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Суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима за пьяное нарушение правил дорожного движения, повлекшее ДТП с гибелью человекаВозле суда Ефремова встретили многочисленные журналисты, а также группа поддержки, состоящая преимущественно из женщин среднего и пожилого возрастаАртист приехал в суд на оглашение приговора по делу о смертельном ДТП без вещейМузыкант Гарик Сукачев приехал поддержать Ефремова на оглашение приговораВ суд также прибыл актер Иван ОхлобыстинГособвинение просило назначить актеру наказание в виде 11 лет колонии общего режима, а защита - вынести "любой" приговор, который не будет связан с лишением свободыУ здания суда собралось несколько сотен человекНа оглашение приговора прибыл актер Никита ДжигурдаПросить об условно-досрочном освобождении Ефремов сможет только после того, как отбудет половину срока
Суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима за пьяное нарушение правил дорожного движения, повлекшее ДТП с гибелью человека
Хроника 08 июня 2020 года – 05 февраля 2021 годаДТП с участием Михаила Ефремова
Михаил Ефремов ФСИН Белгородская область Москва

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