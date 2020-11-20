После суда над Ефремовым возбуждены три дела о лжесвидетельстве

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - В полиции возбудили три уголовных дела в отношении свидетелей, которые подозреваются в даче заведомо ложных показаний (ч. 1 ст. 307 УК РФ) по делу артиста Михаила Ефремова, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, по ходатайству адвоката Ефремова были допрошены три свидетеля. Двое из них сообщили суду, что 8 июня 2020 года они стали очевидцами ДТП с участием актера и видели за рулем другого человека, в то время как сам Ефремов стоял рядом с машиной. Еще один подозреваемый описал внешность незнакомого ему мужчины, который сел на заднее сиденье припаркованного автомобиля до аварии, и отметил, что на месте водителя никого не было.

"При вынесении приговора судом был сделан вывод о том, что данные тремя свидетелями показания противоречат собранным по делу доказательствам и являются недостоверными. (...) Следствием были изучены материалы, поступившие из прокуратуры города Москвы, и в ходе проверки установлены достаточные данные, указывающие на то, что все трое свидетелей в суде дали заведомо ложные показания", - сказала Волк.

Санкция статьи о даче ложных показаний предусматривает наказание в виде штрафа до 80 тысяч рублей, исправительных работ или ареста на срок до трех месяцев.

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Адвокат потерпевших Анна Бутырина, которая в ходе судебного процесса просила о направлении материала в отношении этих свидетелей в правоохранительные органы для привлечения их к уголовной ответственности, сказала "Интерфаксу", что также усматривает признаки состава преступления, предусмотренные ст.309 УК РФ (подкуп свидетеля) в отношении экс-адвоката актера - Эльмана Пашаева.

Также представитель потерпевших Александр Добровинский выразил мнение, что свидетели с их стороны помогли разоблачить свидетелей со стороны защиты.

"Это было ожидаемо, как я всегда говорил. Свидетели, которых я нашел, помогли вывести на чистую воду этих трех людей. Надеюсь, это будет еще одним примером, как нельзя играть с правосудием", - сообщил "Интерфаксу" Добровинский в пятницу.

Дело о смертельном ДТП

Ефремов был признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Пресненский суд Москвы 8 сентября приговорил актера к восьми годам колонии общего режима с лишением права управлять транспортным средством на три года. Позднее Мосгорсуд смягчил приговор: до 7,5 лет колонии общего режима.

ДТП с актером произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. В результате аварии погиб водитель Сергей Захаров, управлявший фургоном, в который въехал автомобиль Ефремова. В момент случившегося артист находился в состоянии опьянения, а его джип, как установило следствие, был исправен.

Адвокаты лишены статуса

Федеральная палата адвокатов возбудила дисциплинарное производство в отношении адвоката потерпевших Добровинского и Пашаева, защищавшего актера. Дела были переданы на рассмотрение адвокатских палат, членами которых они являются. В материалах указывалось на нарушение адвокатами требований Кодекса профессиональной этики в связи с их публичной активностью по резонансному делу.

18 сентября стало известно, что Совет адвокатской палаты Северной Осетии лишил Пашаева статуса адвоката сроком на год. Совет Адвокатской палаты Москвы 29 октября лишил статуса и Добровинского, восстановить его адвокат сможет не ранее осени 2022 года.