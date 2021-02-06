В России за сутки коронавирус обнаружили еще у 16,6 тыс. человек

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Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 16 627 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

За сутки в РФ 22 831 человек выписан по выздоровлении, подтверждено 497 летальных исходов.

В Москве зарегистрированы 2 214 новых случаев заражения COVID-19, 60 пациентов скончались, 4 333 выписаны из больниц. Вслед за Москвой по уровню суточного прироста идут Санкт-Петербург с 1 248 случаями и Московская область - 955 случаев.

Меньше всего новых случаев заболевания зафиксировано в Ненецком автономном округе: там заболели еще четыре человека.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 3 млн 951 тыс. 233 случаев коронавирусной инфекции (+0,42%), 76 229 умерших и 3 млн 436 тыс. 326 выписанных.

Ситуация в регионах

Еще 472 новых случая COVID-19 зафиксировано в Нижегородской области, 369 - в Воронежской области, 361 - в Ростовской области, 323 - в Свердловской области, 302 - в Самарской области, 280 - в Пермском крае, 278 - в Красноярском крае, 274 - в Вологодской области, 270 - в Челябинской области, 261 - в Иркутской области, 241 - в Саратовской области.

Кроме того, 237 случаев зафиксированы в Архангельской области, 235 - в Волгоградской области, 230 - в Ставропольском крае, 229 - в Карелии, 220 - в Хабаровском крае, 216 - в Пензенской области, 202 - в Забайкальском крае. В других регионах России суточный прирост не превышает 200.