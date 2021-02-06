В Петербурге пообещали решить проблемы в изоляторе Московского района

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции обещали оперативно решить проблемы с недостаточной освещенностью и нехваткой питьевой воды в изоляторе временного содержания (ИВС) УМВД Московского района Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба уполномоченного по правам человека в северной столице Александра Шишлова.

В пресс-службе отметили, что в аппарат уполномоченного поступило более 30 жалоб на условия отбывания административного ареста, из них почти половина - на ИВС УМВД Московского района. Шишлов посетил изолятор и пообщался с арестованными.

"Сотрудники полиции заверили уполномоченного, что некоторые выявленные им нарушения (арестованные не были подробно информированы о своих правах, некоторые камеры были недостаточно освещены, не во всех камерах была питьевая вода и др.) будут оперативно устранены. Однако такие нарушения, как отсутствие подводки горячей воды в умывальнике, оперативно устранить технически невозможно", - подчеркнули в пресс-службе.

Там отметили, что в начале недели были допущены нарушения прав арестованных. В частности, не было обеспечено незамедлительное оповещение родственников, право на ежедневные телефонные разговоры.

"Еще раз убедился, что исполнение принимаемых в таком большом количестве судебных решений об административном аресте физически не может быть обеспечено ГУ МВД без нарушения гарантированных законодательством прав арестованных", - отметил Шишлов.

Представители омбудсмена также проверили обеспечение прав арестованных в спецприемнике на Захарьевской на получение передач. Нарушений не выявлено, очередь на прием передач отсутствовала.

По данным уполномоченного, на несанкционированной акции протеста 31 января были задержаны свыше тысячи человек. По данным объединенной пресс-службы судов города, к середине минувшего вторника к ответственности за участие в акции были привлечены более 500 человек, из них около 200 арестованы, остальные оштрафованы.

О сложностях с размещением арестованных в спецприемниках и очереди из автозаков у спецприемника на Захарьевской накануне сообщили правозащитники, а также депутат городского парламента Борис Вишневский. Информированный источник "Интерфакса" опроверг недостаток места на Захарьевской, заявив, что "там просторно".