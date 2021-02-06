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Суд арестовал подозреваемых по делу о пожаре на складе в Красноярске

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Суд в Красноярске в субботу отправил под арест подозреваемых по делу о пожаре на складе автозапчастей, унесшем жизни четырех человек, сообщает СК России.

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Под стражу заключены 33-летний директор и 39-летний начальник административно-хозяйственного отдела ООО "Автотрейд-КСК". "В ближайшее время им будет предъявлено обвинение", - говорится в сообщении.

Подозреваемые были задержаны накануне.

Трое пожарных и рабочий погибли при пожаре на складе автозапчастей компании "Автотрейд" в Красноярске, который начался утром в среду, а ликвидирован был к вечеру четверга на площади 3,9 тыс. кв. метров.

Возбуждено уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч.3 ст.109 УК РФ) и о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.3 ст.219 УК РФ).

Красноярск

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