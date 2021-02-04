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Погибшие в Красноярске пожарные награждены посмертно орденами Мужества

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества троих пожарных, погибших при тушении склада в Красноярске.

Ордена Мужества посмертно удостоены старший прапорщик внутренней службы Анатолий Жалнерчш, старший прапорщик внутренней службы Алексей Пузырев, сержант внутренней службы Максим Рябцев.

Они награждены "за мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях".

Крупный склад автозапчастей компании "Автотрейд" загорелся в Красноярске утром 3 февраля. Во время пожара в здании обрушилась кровля.

Трое пожарных вошли в горящее здание на поиски находившегося там, по словам очевидцев, человек. Впоследствии его тело было найдено при разборе завалов.

С сотрудниками МЧС пропала связь, их тела были найдены в ночь на 4 февраля.

МВД и СКР возбудили дела по факту пожара и гибели людей. 5 февраля в Красноярском крае объявлен днем траура в связи с гибелью спасателей.

Красноярск МЧС

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