Глава СК Дагестана поручил за два месяца расследовать убийство в Махачкале

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Руководитель следственного управления СК РФ по Дагестану Анатолий Щуров поручил за два месяца завершить расследование убийства в здании Советского РОВД Махачкалы, сообщает пресс-служба управления в воскресенье.

6 февраля примерно в 20:00 в одном из кабинетов здания отдела полиции по Советскому району УМВД России по Махачкале был убит 34-летний бывший глава поселка Новокули Новолакского района. По версии следствия, двое сотрудников Росгвардии застрелили мужчину из-за ранее возникшей неприязни. Подозреваемые задержаны.

Возбуждено уголовное дело об убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ). МВД Дагестана сообщило, что экс-чиновник мог быть убит из-за земельного спора.