Власти Якутии снова запретили нанимать иностранцев на 33 вида работ

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ, которым запретил в 2021 году нанимать трудовых мигрантов, имеющих патент, на работу по 33 видам деятельности. Об этом сообщила пресс-служба администрации республики.

В соответствии с указом, мигрантам запрещено торговать оптом и в розницу, кроме торговли автомобилями и мотоциклами. Кроме того, им нельзя работать в сферах образования, здравоохранения и заниматься научной деятельности.

Также в перечень запрещенных для них отраслей включили пассажирские и грузовые перевозки, сельское, лесное хозяйство, рыболовство, рыбоводство, животноводство, охота, лесоводство, лесозаготовка, производство мебели, пищевых продуктов, одежды, разборка и снос зданий, разработка строительных проектов.

Работодателям дали три месяца на то, чтобы выполнить этот указ.

По данным госкомитета Якутии по занятости населения на 1 февраля, в республике находилось 15 300 трудовых мигрантов. Из них по патентам работали 1300 человек. Запрет затронул сферы деятельности, где регион может обойтись местными кадрами, объяснил глава комитета Степан Москвитин.

В Якутии такие указы принимаются не первый год. К примеру, в 2017 году тогдашний глава республики Егор Борисов запретил нанимать иностранцев, работающих по патенту, в сферы торговли, рыболовства, сельского хозяйства, а также пассажирских перевозок. Всего в списке было 14 запрещенных видов деятельности. В январе 2018 года власти Якутии запретили нанимать мигрантов строительным и горнодобывающим компаниям. В 2019 году аналогичный указ затрагивал 33 вида деятельности.

Ограничения не распространяются на выходцев из стран-учасстниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В ЕАЭС, кроме России входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия. Их граждане работают в Якутии без патентов.