Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:09Заразились
на 08.02В России 3 983 197+15 916В мире 106 160 999+396 269

Власти Якутии снова запретили нанимать иностранцев на 33 вида работ

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ, которым запретил в 2021 году нанимать трудовых мигрантов, имеющих патент, на работу по 33 видам деятельности. Об этом сообщила пресс-служба администрации республики.

В соответствии с указом, мигрантам запрещено торговать оптом и в розницу, кроме торговли автомобилями и мотоциклами. Кроме того, им нельзя работать в сферах образования, здравоохранения и заниматься научной деятельности.

Также в перечень запрещенных для них отраслей включили пассажирские и грузовые перевозки, сельское, лесное хозяйство, рыболовство, рыбоводство, животноводство, охота, лесоводство, лесозаготовка, производство мебели, пищевых продуктов, одежды, разборка и снос зданий, разработка строительных проектов.

Работодателям дали три месяца на то, чтобы выполнить этот указ.

По данным госкомитета Якутии по занятости населения на 1 февраля, в республике находилось 15 300 трудовых мигрантов. Из них по патентам работали 1300 человек. Запрет затронул сферы деятельности, где регион может обойтись местными кадрами, объяснил глава комитета Степан Москвитин.

В Якутии такие указы принимаются не первый год. К примеру, в 2017 году тогдашний глава республики Егор Борисов запретил нанимать иностранцев, работающих по патенту, в сферы торговли, рыболовства, сельского хозяйства, а также пассажирских перевозок. Всего в списке было 14 запрещенных видов деятельности. В январе 2018 года власти Якутии запретили нанимать мигрантов строительным и горнодобывающим компаниям. В 2019 году аналогичный указ затрагивал 33 вида деятельности.

Ограничения не распространяются на выходцев из стран-учасстниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В ЕАЭС, кроме России входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия. Их граждане работают в Якутии без патентов.

Якутия Айсен Николаев ЕАЭС

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: вторник, 9 февраля

Группа "Регион" покупает крупнейший частный НПФ "Сафмар"

Группа "Регион" покупает крупнейший частный НПФ "Сафмар"

Что произошло за день: понедельник, 8 февраля

Экономический кризис

Цены на подсолнечное масло продолжают бить рекорды

Цены на подсолнечное масло продолжают бить рекорды
Экономический кризис

Мишустин утвердил новую формулу пошлины на экспорт зерна

Мишустин утвердил новую формулу пошлины на экспорт зерна
Пандемия коронавируса

Летальность от COVID-19 в Москве в декабре оценена в 2,6%

Арестованы оба росгвардейца, подозреваемые в убийстве в Махачкале

Берлин, Варшава и Стокгольм ответили на высылку своих дипломатов из РФ

Берлин, Варшава и Стокгольм ответили на высылку своих дипломатов из РФ
Навальный попал в больницу

МИД сообщил об отказе Берлина допросить соратницу Навального Марию Певчих

Число родившихся детей в РФ в 2020 году стало минимальным с 2002 года

Число родившихся детей в РФ в 2020 году стало минимальным с 2002 года
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');