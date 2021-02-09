Володин пожалел живущих в вагончиках в Москве иногородних рабочих
Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание главы Минэкономразвития Максима Решетникова на дисбаланс рынка труда в Москве и соседних регионах и призвал ликвидировать кратную разницу в зарплатах в них и в столице. Из-за этого, по его словам, люди оставляют семьи, едут на заработки в Москву и "живут в вагончиках".
По словам Володина, в соседних с Москвой областях образовался "огромный дефицит трудовых ресурсов".
"В той же Рязанской области, в Тверской области, где люди на электричках ездят на заработки в Москву. Это ненормально. Надо создавать рабочие места и условия, которые людей будут оставлять дома - с семьями, с женами, с детьми. А так, получается, люди живут в вагончиках. Это ненормально", - сказал спикер.
Он призвал првительство принять новую концепцию поддержки территории с учетом районирования: "на расстоянии 300 км от Москвы - один подход, на расстоянии до 1000 км - другой".
В Думе ждут предложения Минэкономразвития по этому вопросу, сказал Володин министру.
Спикер также высказался о необходимости изменить методику расчета средней заработной платы в регионах, отдельно выделив в статистике доли граждан, получающих зарплату на уровне МРОТ, ниже среднего и выше среднего по субъекту. Такая методика, по словам Володина, уже не будет отражать "среднюю температуру по больнице" и поможет принимать более выверенные управленческие решения.