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Володин пожалел живущих в вагончиках в Москве иногородних рабочих

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание главы Минэкономразвития Максима Решетникова на дисбаланс рынка труда в Москве и соседних регионах и призвал ликвидировать кратную разницу в зарплатах в них и в столице. Из-за этого, по его словам, люди оставляют семьи, едут на заработки в Москву и "живут в вагончиках".

По словам Володина, в соседних с Москвой областях образовался "огромный дефицит трудовых ресурсов".

"В той же Рязанской области, в Тверской области, где люди на электричках ездят на заработки в Москву. Это ненормально. Надо создавать рабочие места и условия, которые людей будут оставлять дома - с семьями, с женами, с детьми. А так, получается, люди живут в вагончиках. Это ненормально", - сказал спикер.

Он призвал првительство принять новую концепцию поддержки территории с учетом районирования: "на расстоянии 300 км от Москвы - один подход, на расстоянии до 1000 км - другой".

В Думе ждут предложения Минэкономразвития по этому вопросу, сказал Володин министру.

Спикер также высказался о необходимости изменить методику расчета средней заработной платы в регионах, отдельно выделив в статистике доли граждан, получающих зарплату на уровне МРОТ, ниже среднего и выше среднего по субъекту. Такая методика, по словам Володина, уже не будет отражать "среднюю температуру по больнице" и поможет принимать более выверенные управленческие решения.

Минэкономразвития Вячеслав Володин Москва Госдума Тверская область Рязанская область

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