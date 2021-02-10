Песков опроверг сообщение о Послании президента 24 февраля
Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Дата послания президента Федеральному Собранию РФ пока по-прежнему не определена, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Вчера мы отвечали на вопрос, что пока у нас нет точного решения по дате оглашения послания. Как только это решение будет принято, мы вас проинформируем", - сказал Песков журналистам в среду.
Он опроверг сообщения о том, что дата послания назначена на 24 февраля.
8 февраля Песков сообщил, что тема парламентских выборов, которые пройдут в 2021 году, будет затронута в ходе послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию.
"Разумеется, тема очередных парламентских выборов не может не найти отражение в послании, которое огласит глава государства", - сказал Песков журналистам в понедельник.
Вместе с тем, он отметил, что "всегда послание – это, главным образом, про развитие, это набор задач по развитию страны в самых разных областях".
"Речь идет о социально-экономическом, технологическом и ином развитии страны. Вот об этом он и будет говорить", - добавил представитель Кремля.
Накануне опрошенные собеседники "Интерфакса" предположили, что послание президента РФ Федеральному Собранию состоится в феврале.
"Ожидаем, что с посланием президент обратится к палатам парламента в феврале", - сказал представитель одной из думских фракций. Он пояснил, что конкретная дата не определена.
Другой парламентарий предположил, что Послания президента можно ожидать на рабочей неделе, начинающейся с 24 февраля.
Он также обратил внимание, что на этой неделе - 24 и 25 февраля - Госдума отменила пленарные заседания, перенеся их на 18 февраля. "Возможно, в эти даты и состоится послание", - предположил собеседник "Интерфакса".
Косвенно подтвердил ожидания Послания президента до конца февраля лидер КПРФ Геннадий Зюганов. "В ближайшее время будет выступление с Посланием Путина", - сказал он журналистам во вторник.