Потанин выделил 500 млн руб. на создание лаборатории "умных материалов"

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Владелец "Интерроса" и президент "Норникеля" Владимир Потанин выделил 500 млн рублей из личных средств для создания лаборатории программируемых функциональных материалов Константина Новосёлова, лауреата Нобелевской премии по физике 2010 года, сообщил "Интеррос" в среду.

Деятельность лаборатории будет направлена на создание "умных материалов", с помощью которых станет возможным появление концептуальных новых технологий.

Лаборатория Новосёлова на базе МФТИ – первый проект Центра изучения мозга и сознания, который прорабатывался с 2020 года. Вклад Потанина полностью покрывает нужды лаборатории на первые 5 лет ее деятельности.

"Мы живем в эпоху искусственного интеллекта, появления новых, совершенно фантастических материалов и технологий, и очень важно, чтобы в этом стратегическом направлении науки Россия оставалась в первых рядах. Тем самым мы создаем важный задел на будущее для нашей страны и россиян. Будущие поколения смогут воплотить полученные новые знания в технологии для реальной экономики", - заявил Потанин, процитированный в сообщении.

Планируется, что в лаборатории Новосёлова будут создаваться "умные" материалы с программируемыми свойствами, не встречающимися в природе. Полученные на их основе концептуально новые технологии могут быть применимы к созданию новых методов изучения мозга, а также к разработке перспективных интерфейсов между компьютером и человеком.

"Умные" материалы способны стать элементной базой для будущих нейроморфных компьютеров, они помогут создать сверхчувствительные сенсоры нового поколения, необходимые для изучения человеческого мозга. Другие лаборатории Центра изучения мозга и сознания получат возможность использовать эти разработки для проведения цикла собственных исследований.

За первые пять лет работы лаборатории планируется пройти путь от создания первых простейших устройств на основе двумерных материалов (из них наиболее распространен и популярен графен) до физической имитации нейронной связи, перейти к созданию хардверной сети.

"Мы надеемся, что наши материалы смогут помочь в создании новых сенсоров и интерфейсов между мозгом и компьютером", - сказал журналистам Новосёлов, пояснив, что в перспективе этот метод позволит улучшить знания о мозге и, в частности, помочь большему количеству людей. В качестве примера подобных материалов он привел нейроморфные вычислительные сети и "умные мембраны".

Исследования начались с графена, следующим шагом стало производство искусственных двумерных материалов, с заданными свойствами и функциональностью.

Цель создания центра – получение фундаментальных знаний о человеческом мозге и природе сознания. Сейчас это одно из самых актуальных направлений науки на стыке физики и математики, биологии и психологии, нанотехнологий и разработки новых материалов, разработки и развития сопутствующих технологий, многих других дисциплин.

Возглавит центр Тагир Аушев – российский ученый, работающий в области фундаментальной физики, профессор, член-корреспондент РАН. Он планирует привлекать для работы в Центре ведущих мировых ученых из различных отраслей науки.

Лаборатория будет открыта к осени в Москве сотрудничестве с МФТИ, имея доступ к оборудованию и кадрам Физтеха, пояснил Тагир Аушев. Идея создания центра изучения мозга прорабатывалась уже несколько лет, сообщил он. В середине 2020 г. Потанину поступило предложение профинансировать эту лабораторию, а Новосёлову – заняться ее созданием. Со стороны Потанина это целевое финансирование.

"Это первый случай такого масштабного финансирования научной лаборатории со стороны бизнеса. Подобное финансирование удобнее [чем государственные гранты], поскольку есть возможность концентрироваться на сути, а не на формальных вещах, максимизировать эффективность работы ученого. Вкладываясь в фундаментальную науку, бизнес показывает, что живет не сегодняшним днем, а инвестирует в будущее. То, чем будет заниматься лаборатория, это исследования, которые дадут результаты в реальном секторе экономике через 10-15 лет", - сказал Аушев.