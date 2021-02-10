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Житель Карелии скончался на пятый день после прививки от коронавируса

В региональном Минздраве смерть 40-летнего мужчины не связывают с действием "Спутника V"

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Житель города Кеми (Карелия) умер на пятые сутки после прививки от коронавируса; в министерстве здравоохранения республики не связывают летальный исход с действием вакцины "Спутник V".

"Смерть 40-летнего машиниста электровоза наступила от пневмонии и не связана с вакцинацией. Был факт переохлаждения после прививки", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального Минздрава.

Сейчас проводятся уточняющие вирусологические исследования.

В пресс-службе напомнили, что вакцина не содержит живых патогенных вирусов и не может вызвать заболевание. Кроме того, иммунитет после вакцинации не развивается мгновенно, поэтому очень важно беречься и соблюдать после прививки все рекомендации врачей.

С начала всероссийской иммунизации вакциной "Спутник V" в республику поступили 19,1 тыс. доз, в феврале должны поступить еще 16,6 тыс. доз отечественного препарата. Медорганизации готовы к лету привить от коронавируса 60% населения республики, говорится в сообщении оперштаба Карелии по борьбе с распространением коронавируса.

Хроника 09 января 2020 года – 10 февраля 2021 годаПандемия коронавируса
Кеми Карелия Коронавирус Спутник V

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