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В России от COVID двумя дозами привили более 2 млн человек

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Свыше двух миллионов россиян уже привились двумя компонентами российской вакцины от коронавируса, еще столько же получили первую дозу вакцины, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"На сегодняшний день свыше 2 млн человек получили два компонента прививки, сделали первый и второй укол. Примерно столько же, чуть поменьше, два с лишним миллиона сделали первый укол", - сказал Путин на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе".

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При этом Путин подчеркнул, что российские вакцины намного эффективней и безопасней западных аналогов.

"По-моему, в Швейцарии 16 человек умерли после применения (западной вакцины - ИФ). В некоторых европейских странах прекратили прививки Pfizer, потому что там тоже есть летальные исходы. У нас, слава богу, нет ни одного тяжелого побочного случая", - сказал Путин.

Хроника коронавируса. Март.

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