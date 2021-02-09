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Прокуратура проверит низкие зарплаты новосибирских ученых

Накануне Путину пожаловались на неисполнение его указа о повышении зарплат научным сотрудникам

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Прокуратура Новосибирской области сообщила, что начала проверку сообщений СМИ о низких зарплатах местных ученых. Прокуроры в связи с этим проверят соблюдение трудового законодательства об оплате труда.

Днем ранее на неисполнение президентского указа о повышении зарплат ученых до 200% от средних по региону Владимиру Путину пожаловалась молодая ученая из Новосибирска Анастасия Проскурина. "Где деньги, Зин"? - обратился президент к главе Минфина Антону Силуанову.

Это произошло на заседании президентского совета по науке и образованию. Проскурина сказала, что как старший научный сотрудник получает зарплату в 25 000 рублей, а с надбавками - 32 000 рублей. Она добавила, что после выхода указа о доведении зарплат ученых до 200% от средней зарплаты по региону ученым предложили перейти на полставки, чтобы это указание можно было выполнить в рамках существующих бюджетов.

Руководство института, где работает Проскурина, сделало такое же предложение сотрудникам, они отказались, утверждает она, и в результате получает 25 000 рублей за работу на полную ставку.

Путин спросил губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, какова средняя зарплата в регионе. Узнав, что это 39 000 рублей, президент сказал, что в этом случае Проскурина должна получать 78 000 рублей.

"Антон Германович, если вы говорите, что у вас информация о том, что у них там 200% от среднего по региону (размер зарплаты - ИФ), то где деньги, Зин?" - обратился он к главе Минфина.

Он поручил Силуанову вместе с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым проверить исполнение указа по всем регионам. Проскуриной он пообещал защиту на случай попыток наказать ее после этой жалобы.

Владимир Путин Новосибирская область Анастасия Проскурина Антон Силуанов Минфин прокуратура Андрей Травников

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