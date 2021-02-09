Прокуратура проверит низкие зарплаты новосибирских ученых

Накануне Путину пожаловались на неисполнение его указа о повышении зарплат научным сотрудникам

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Прокуратура Новосибирской области сообщила, что начала проверку сообщений СМИ о низких зарплатах местных ученых. Прокуроры в связи с этим проверят соблюдение трудового законодательства об оплате труда.

Днем ранее на неисполнение президентского указа о повышении зарплат ученых до 200% от средних по региону Владимиру Путину пожаловалась молодая ученая из Новосибирска Анастасия Проскурина. "Где деньги, Зин"? - обратился президент к главе Минфина Антону Силуанову.

Это произошло на заседании президентского совета по науке и образованию. Проскурина сказала, что как старший научный сотрудник получает зарплату в 25 000 рублей, а с надбавками - 32 000 рублей. Она добавила, что после выхода указа о доведении зарплат ученых до 200% от средней зарплаты по региону ученым предложили перейти на полставки, чтобы это указание можно было выполнить в рамках существующих бюджетов.

Руководство института, где работает Проскурина, сделало такое же предложение сотрудникам, они отказались, утверждает она, и в результате получает 25 000 рублей за работу на полную ставку.

Путин спросил губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, какова средняя зарплата в регионе. Узнав, что это 39 000 рублей, президент сказал, что в этом случае Проскурина должна получать 78 000 рублей.

"Антон Германович, если вы говорите, что у вас информация о том, что у них там 200% от среднего по региону (размер зарплаты - ИФ), то где деньги, Зин?" - обратился он к главе Минфина.

Он поручил Силуанову вместе с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым проверить исполнение указа по всем регионам. Проскуриной он пообещал защиту на случай попыток наказать ее после этой жалобы.