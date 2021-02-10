Эпидемиолог допустила рост заболеваемости COVID-19 весной

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Весной текущего года ожидается увеличение количества заболевших коронавирусом из-за повышенной влажности и не очень высокой температуры, сообщила замдиректора по клинико-аналитической работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Весенний и осенний период наиболее комфортный для распространения коронавируса, поэтому многие специалисты предполагают, что весной мы, возможно, встретимся с некоторым увеличением числа случаев COVID-19", - сказала Пшеничная в ходе семинара "Грипп и острые респираторные инфекции: диагностика, терапия и профилактика" в среду.

По ее словам, именно в весенний и осенний сезон респираторные вирусы, в том числе сезонные коронавирусы, активно себя ведут при повышенной влажности и не очень высокой температуре.

"То, что мы обычно наблюдаем весной и осенью, когда температура от нуля до плюс пяти-десяти градусов, и мы имеем дело со стопроцентной влажностью", - отмечает Пшеничная.

По данным оперштаба на 10 февраля, за минувшие сутки в РФ было зарегистрировано 14 494 новых случая заражения коронавирусом, это минимальное значение с середины октября 2020 года.