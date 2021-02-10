РКН предложил наказывать соцсети, не удаляющие запрещенный контент

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор предлагает рассмотреть возможность введения административной ответственности в отношении социальных сетей за то, что они самостоятельно не удалили запрещенный в РФ контент, до всяких требований надзорных органов, сообщил замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер.

"В конце прошлого года был принят закон о так называемом саморегулировании социальных сетей, который предполагает, что, не дожидаясь требований, уведомлений от Роскомнадзора, уполномоченных органов, социальные сети сами мониторят противоправный контент. Закон вступил в силу, но поскольку правоприменительной практики нету, и административной ответственности за его неисполнение тоже нет, можно посмотреть возможность, проанализировать административную ответственность за неисполнение именно этого закона", - сказал Вагнер на заседании комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

Кроме того, по его словам, Роскомнадзор предлагает подумать над созданием какого-то регулирования, которое позволило бы создать полноценные представительства иностранных соцсетей в РФ, "а не от случая к случаю отвечающие на наши вопросы".

"Действительно, (сейчас) фактически нет никаких представительств иностранных площадок, которые отвечали бы на все наши запросы, все наши требования, уведомления, письма и прочую корреспонденцию мы отправляем в зарубежную юрисдикцию. Как правило, в США, Великобританию. Соответственно, и рассматривают наши уведомления и вполне официальные бумаги по праву именно тех государств, иногда даже просто руководствуясь внутренними убеждениями, своими правилами работы на площадке", - сказал Вагнер.

Закон о блокировке запрещенного контента в соцсетях

В конце декабря 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о порядке признания интернет-ресурсов социальными сетями и об обязанности владельцев соцсетей блокировать запрещенную в России информацию.

Точный перечень запрещенной информации указан в законе: речь, в частности, идет об информации, целью которой является опорочить гражданина или отдельные категории граждан; оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность; содержащей призыв к массовым беспорядкам.

Один из авторов законопроекта депутат Александр Хинштейн говорил "Интерфаксу", что закон не предусматривает каких-либо санкций или репрессий за неисполнение требования о блокировке: "Мы думаем, что социальные сети будут делать это искренне и ответственно, понимая важность удаления недостойного контента".

Закон вступил в силу 1 февраля.