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Что произошло за день: среда, 10 февраля

Гибель пациентов в подмосковной больнице, Леонид Волков заочно арестован, источник сообщает об отъезде Юлии Навальной, Москву ждет мощный снегопад

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Прирост случаев COVID-19 в России оказался минимальным с середины октября. Заболели 14 494 человека, из них в Москве - 1 441.

- Два пациента в подмосковной больнице умерли после сбоя в подаче кислорода. В Минздраве Московской области заявили, что гибель людей была связана с тяжестью их состояния. Возбуждено уголовное дело.

- Басманный суд Москвы заочно арестовал Леонида Волкова. Соратник Алексея Навального также объявлен в межгосударственный розыск по делу о привлечении несовершеннолетних к протестам.

- Юлия Навальная улетела во Франкфурт-на-Майне. Об этом сообщил информированный источник.

- Госдума приняла закон об ужесточении наказания за нарушения при организации и финансировании акций и об увеличении штрафов за неповиновение силовикам.

- Путин поручил проверить зарплаты бюджетников на соответствие "майским указам" 2012 года.

- Дело экс-сенатора Вячеслава Дерева о мошенничестве прекратили из-за срока давности. Также прекращено преследование еще пятерых фигурантов дела. Еще одна женщина не подавала ходатайство о прекращении дела.

- РФ и Турция начали готовить рамочное соглашение о сотрудничестве по космосу. "Роскосмос" ждет от турецкой стороны конкретных предложений. Между тем в Турции заявляют о разработке Космическим агентством страны новой программы и о планах первой отправить в космос женщину.

- Сайт KozaPress будет закрыт. О решении сообщила Маргарита Мурахтаева - дочь главреда издания Ирины Славиной, покончившей с собой в октябре прошлого года.

- Москву ждет транспортный коллапс. Снегопад продлится трое суток, с пятницы по воскресенье. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

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