Из Зоологического музея в Петербурге украли полсотни черепов

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - В Петербурге и.о. директора Зоологического института РАН сообщил в полицию, что из лаборатории на Университетской набережной пропали около 50 черепов животных. Полиция проверяет это заявление, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербурге и Ленинградской области.

По словам руководителя института, черепа пропали неизвестно когда в течение 2020 года. Это были черепа дымчатых леопардов и орангутанов, а также других млекопитающих, имеющих высокую историческую, научную и коммерческую ценность. Стоимость похищенного он оценил в 3,5 млн рублей.

Как уточнил информированный источник "Интерфакса", исчезли черепа двупалых и трехпалых ленивцев, орангутана, золотой кошки, дымчатого леопарда, бамбукового медведя, сайгака и других животных.