В Петербурге раскрыли кражу черепов из Зоологического института РАН

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Похитителем 50 черепов животных из Зоологического института РАН оказался плотник, сбывавший украденное десятикласснику, сообщил "Интерфаксу" в пятницу информированный источник.

По данным источника, по подозрению в краже накануне, 11 февраля, вечером был задержан 50-летний плотник, работающий в Зоологическом институте. С августа 2020 года по январь 2021 года мужчина похищал на работе черепа, которые потом продавал учащемуся 10 класса одной из городских школ.

В квартире плотника нашли 28 черепов. Школьника опросили в присутствии матери и отпустили. Возбуждено дело по п. "б" ч.4 ст.158 УК РФ (кража в особо крупном размере).

Собеседник "Интерфакса" отметил, что мужчина был судим за злостное хулиганство (по ст.206 ч.2 УК РСФСР) и нарушение правил дорожного движения с причинением тяжкого вреда здоровью.

Ранее полиция Санкт-Петербурга начала проверку по заявлению об исчезновении из Зоологического института РАН черепов животных.

Как сообщала пресс-служба ГУ МВД региона, заявление о пропаже поступило от и.о. директора научного института. Из лаборатории учреждения на Университетской набережной пропали черепа дымчатых леопардов и орангутанов, а также других млекопитающих, имеющих высокую историческую, научную и коммерческую ценность.

Всего похитили около 50 черепов на сумму около 3,5 млн рублей.