Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:34Заразились
на 12.02В России 4 042 837+15 089В мире 107 778 443+437 761

В Петербурге раскрыли кражу черепов из Зоологического института РАН

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Похитителем 50 черепов животных из Зоологического института РАН оказался плотник, сбывавший украденное десятикласснику, сообщил "Интерфаксу" в пятницу информированный источник.

По данным источника, по подозрению в краже накануне, 11 февраля, вечером был задержан 50-летний плотник, работающий в Зоологическом институте. С августа 2020 года по январь 2021 года мужчина похищал на работе черепа, которые потом продавал учащемуся 10 класса одной из городских школ.

В квартире плотника нашли 28 черепов. Школьника опросили в присутствии матери и отпустили. Возбуждено дело по п. "б" ч.4 ст.158 УК РФ (кража в особо крупном размере).

Собеседник "Интерфакса" отметил, что мужчина был судим за злостное хулиганство (по ст.206 ч.2 УК РСФСР) и нарушение правил дорожного движения с причинением тяжкого вреда здоровью.

Ранее полиция Санкт-Петербурга начала проверку по заявлению об исчезновении из Зоологического института РАН черепов животных.

Как сообщала пресс-служба ГУ МВД региона, заявление о пропаже поступило от и.о. директора научного института. Из лаборатории учреждения на Университетской набережной пропали черепа дымчатых леопардов и орангутанов, а также других млекопитающих, имеющих высокую историческую, научную и коммерческую ценность.

Всего похитили около 50 черепов на сумму около 3,5 млн рублей.

Зоологический институт РАН Петербург МВД

Новости по теме

Новости

Директор СВР подтвердил данные МИД о сотрудничестве оппозиции с Западом

В деле учителя в Петербурге появился второй эпизод развратных действий

В России за сутки выявлено еще 15 тыс. новых случаев коронавируса

В России за сутки выявлено еще 15 тыс. новых случаев коронавируса
Пандемия коронавируса

В ЕСПЧ направили первую жалобу на приговор за фейки о COVID в России

Лавров заявил о готовности разорвать отношения с Евросоюзом

Выживший при взрыве в супермаркете во Владикавказе оказался ювелиром

Выживший при взрыве в супермаркете во Владикавказе оказался ювелиром

Пенсионный фонд России возглавил Андрей Кигим

Пенсионный фонд России возглавил Андрей Кигим

Гендиректор Wildberries Бакальчук стала владельцем банка "Стандарт-кредит"

Гендиректор Wildberries Бакальчук стала владельцем банка "Стандарт-кредит"

Охранник взорвавшегося супермаркета во Владикавказе отделался испугом

Под завалами магазина по Владикавказе обнаружили одного пострадавшего

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');