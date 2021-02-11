В Кремле огорчились из-за утечек деталей о встрече Путина с главредами

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с тем, что детали закрытой встречи Владимира Путина с главными редакторами и руководителями российских СМИ были обнародованы.

"К нашему сожалению, некоторые участники встречи не преминули поделиться результатами беседы, по-русски говоря, просто слили какую-то часть беседы моим коллегам. Мы в этой связи сожалеем. Пресса была на основе off the record, без цитирования, - сказал он. - Именно такой режим позволяет в предельно откровенной атмосфере разобраться с вопросами, которые оставались неясными".

По его словам, последние встречи с главными редакторами проходили в закрытом режиме, чтобы дать возможность спокойно высказывать свою точку зрения и обсуждать наиболее актуальные вопросы.

Утечка информации "не укрепляет атмосферу нашего доверия".

"Я обращаюсь к тем, кто это сделал, и мы надеемся на то, что договоренности о режимах подобных бесед будут в дальнейшем выполняться", - сказал Песков.

По его словам, беседа получилась традиционно долгой, во встрече участвовали 35 журналистов. Их созвали не из-за недавних протестов.

"Нет, конечно, никакой связи с незаконными акциями здесь нет. Встречи не было целый год. В прошлом году эта встреча не состоялась, поэтому давно уже искали подходящий момент, когда встречу провести хотя бы в таком нетрадиционном режиме, в формате ВКС (видеоконференции)", - сказал Песков.

Обилие событий, случившихся после последней встречи, стало "хорошей палитрой" для обсуждения, отметил он.

"Беседа была без какой-то заданной повестки дня. Эти беседы традиционно проводятся, чтобы руководители СМИ, те, кто определяют редакционную политику, могли полностью разобраться с какими-то вопросами, которые им кажутся неясными или недообъясненными", - сказал Песков.

О содержании беседы написал The Bell, ссылаясь на участников встречи. Главный редактор "Эха Москвы" с разрешения Путина обнародовал часть ответа президента на вопрос об отсутствии уголовного дела об отравлении Алексея Навального.