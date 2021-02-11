Что произошло за день: четверг, 11 февраля

Доклад Лукашенко, реакция Кремля на утечку с закрытой встречи Путина с главредами СМИ, скандал с выдумкой "роженицы" на Ставрополье

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Кремле выразили сожаление из-за утечки информации с закрытой встречи Путина с главредами СМИ. Песков призвал соблюдать правила и отметил, что встреча не была связана с протестными акциями.

- В России прирост заболеваемости коронавирусом за сутки составил 15 038 случаев. Число новых пациентов в Москве снова превысило две тысячи. В НИИ имени Габричевского сообщили, что выявлено 40 тысяч мутаций коронавируса, часть из них получила распространение.

- Россия выплатит Навальному компенсацию за задержание на Болотной площади. Минюст РФ не стал обжаловать решение ЕСПЧ, который присудил оппозиционеру компенсацию в размере 8,5 тыс. евро.

- Александр Лукашенко выступил на Всебелорусском народном собрании. Он обусловил свой уход остановкой протестов и защитой сторонников, а также заявил о планах провести референдум по проекту новой Конституции в начале 2022 года. Он допустил, что на выборах могли быть фальсификации, но подчеркнул, что "нельзя нарисовать 80%". По мнению Лукашенко, 35-40% участников массовых акций - тунеядцы.

- "Интер РАО" продало свою долю в проекте АЭС "Аккую" за 1 млрд руб. Компании принадлежало 0,821% акций.

- ФАС завела дело на Tele2 за повышение тарифов для абонентов в среднем на 13% с нового года. В компании подорожание услуг объяснили увеличением инвестиций в развитие сети на фоне роста трафика.

- Рэперу Славе КПСС сократили срок ареста до одних суток. Накануне его арестовали за кричалки на Невском проспекте в ночь после несогласованной акции.

- Пятеро рабочих умерли в строительном вагончике в Подмосковье. По предварительным данным, они могли отравиться угарным газом. Возбуждено уголовное дело.

- История с подменой младенцев на похоронах на Ставрополье оказалась выдумкой "роженицы". Женщина притворялась беременной, так как ее муж хотел детей, а затем рассказала семье о родах и о смерти младенцев. На похоронах вместо тел детей обнаружились две куклы.