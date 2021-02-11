Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:27Заразились
на 11.02В России 4 027 748+15 038В мире 107 340 682+435 081

Что произошло за день: четверг, 11 февраля

Доклад Лукашенко, реакция Кремля на утечку с закрытой встречи Путина с главредами СМИ, скандал с выдумкой "роженицы" на Ставрополье

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Кремле выразили сожаление из-за утечки информации с закрытой встречи Путина с главредами СМИ. Песков призвал соблюдать правила и отметил, что встреча не была связана с протестными акциями.

- В России прирост заболеваемости коронавирусом за сутки составил 15 038 случаев. Число новых пациентов в Москве снова превысило две тысячи. В НИИ имени Габричевского сообщили, что выявлено 40 тысяч мутаций коронавируса, часть из них получила распространение.

- Россия выплатит Навальному компенсацию за задержание на Болотной площади. Минюст РФ не стал обжаловать решение ЕСПЧ, который присудил оппозиционеру компенсацию в размере 8,5 тыс. евро.

- Александр Лукашенко выступил на Всебелорусском народном собрании. Он обусловил свой уход остановкой протестов и защитой сторонников, а также заявил о планах провести референдум по проекту новой Конституции в начале 2022 года. Он допустил, что на выборах могли быть фальсификации, но подчеркнул, что "нельзя нарисовать 80%". По мнению Лукашенко, 35-40% участников массовых акций - тунеядцы.

- "Интер РАО" продало свою долю в проекте АЭС "Аккую" за 1 млрд руб. Компании принадлежало 0,821% акций.

- ФАС завела дело на Tele2 за повышение тарифов для абонентов в среднем на 13% с нового года. В компании подорожание услуг объяснили увеличением инвестиций в развитие сети на фоне роста трафика.

- Рэперу Славе КПСС сократили срок ареста до одних суток. Накануне его арестовали за кричалки на Невском проспекте в ночь после несогласованной акции.

- Пятеро рабочих умерли в строительном вагончике в Подмосковье. По предварительным данным, они могли отравиться угарным газом. Возбуждено уголовное дело.

- История с подменой младенцев на похоронах на Ставрополье оказалась выдумкой "роженицы". Женщина притворялась беременной, так как ее муж хотел детей, а затем рассказала семье о родах и о смерти младенцев. На похоронах вместо тел детей обнаружились две куклы.

Новости по теме

Новости

"СИБУР" продал китайской Sinopec долю в Амурском ГХК за 18,3 млрд руб.

"СИБУР" продал китайской Sinopec долю в Амурском ГХК за 18,3 млрд руб.

Соболь предъявили обвинение по делу о нарушении неприкосновенности жилища

РФ выплатит Навальному компенсацию за задержание на Болотной площади

РФ выплатит Навальному компенсацию за задержание на Болотной площади

Бюро партии "Яблоко" поддержало статью Явлинского о Навальном

Бюро партии "Яблоко" поддержало статью Явлинского о Навальном

МИД РФ пообещал соразмерный ответ на возможные санкции ЕС

Пандемия коронавируса

Эксперт центра Гамалеи заявил о халяльности вакцины "Спутник V"

После гибели пяти рабочих в Подмосковье возбудили уголовное дело

После гибели пяти рабочих в Подмосковье возбудили уголовное дело

Депутаты предложили перенести выплату штрафов за продажу гаджетов без российского ПО

Депутаты предложили перенести выплату штрафов за продажу гаджетов без российского ПО

Рэперу Славе КПСС сократили срок ареста до одних суток

После протестов в январе-феврале возбудили 90 уголовных дел

После протестов в январе-феврале возбудили 90 уголовных дел
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');