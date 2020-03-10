Сыну сити-менеджера Чебоксар смягчили приговор по делу о ДТП с тяжким вредом

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Верховный суд Чувашии во вторник рассмотрел апелляцию на приговор Олегу Ладыкову - сыну главы администрации Чебоксар Алексея Ладыкова - за участие в резонансном ДТП и сменил вид исправительного учреждения для отбывания наказания. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе прокуратуры республики.

"Срок наказания остался прежним - 3 года и 9 месяцев, изменен вид исправительного учреждения - с колонии общего режима на колонию-поселение", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе Верховного суда республики агентству уточнили, что Ладыкову будет зачтен срок пребывания в СИЗО с 24 июля 2019 года до момента вступления приговора в силу из расчета "день в СИЗО за два дня в колонии-поселении".

Как сообщалось, утром 22 июля 2019 года возле деревни Калмыково автомашина Audi наехала на металлическое ограждение, после чего столкнулась с УАЗ-3909. В результате обе машины съехали в кювет. Водитель Audi с места происшествия скрылся. Водитель УАЗа получил травмы и был госпитализирован, также к медикам обращался его пассажир.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого, им оказался Ладыков-младший.

В суде, по данным прокуратуры Чувашии, Ладыков-младший не отрицал, что в момент ДТП находился в салоне автомобиля, но вину не признал, указывая, что за рулем находился другой человек. В то же время доказательства обвинения и результаты судебно-генетической экспертизы салона автомобиля, видеозаписи камер наблюдения опровергли данную версию.

21 января 2020 года Моргаушский районный суд Чувашии признал Ладыкова виновным по пункту "б" части 2 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженное с оставлением места происшествия) и назначил наказание в виде 3 лет и 9 месяцев колонии общего режима.

Также суд лишил Ладыкова-младшего права управления транспортными средствами на три года.