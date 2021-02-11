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РФ выплатит Навальному компенсацию за задержание на Болотной площади

РФ выплатит Навальному компенсацию за задержание на Болотной площади
Алексей Навальный в Бабушкинском суде
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Минюст России не стал обжаловать решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате компенсации оппозиционеру Алексею Навальному в связи с его задержанием на акции протеста на Болотной площади в 2012 году, сообщили в пресс-службе ведомства.

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"Вынесенное 10 ноября 2020 года Европейским судом по правам человека постановление по делу "Навальный и Гунько против России" не обжаловалось, поскольку ЕСПЧ отказался рассматривать утверждения заявителей о нарушении властями РФ статьи 18 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (пределы использования ограничений в отношении прав)", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем во вторник в "Интерфакс" в ответ на запрос.

В ведомстве отметили, что "позиция об отсутствии в действиях уполномоченных государственных органов какой-либо "политической мотивированности" при привлечении соответствующих нарушителей к ответственности представлена Минюстом России в ЕСПЧ в рамках состязательного процесса".

"В остальной части постановления выводы ЕСПЧ основаны на устоявшейся прецедентной практике, широко применяемой по схожим делам в отношении различных государств - членов Совета Европы", - заявили в Минюсте.

ЕСПЧ 10 ноября 2020 года взыскал с России в пользу Навального 8,5 тыс. евро компенсации морального ущерба по жалобе в связи с его задержанием во время протестной акции на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года, оставлением на ночь в отделе полиции и последующим административным осуждением.

Согласно решению суда, в отношении Навального были нарушены ст. 3 Европейский конвенции по защите прав человека (запрет пыток, то есть бесчеловечного и унижающего достоинства обращения), ст. 5 Конвенции (право на свободу и личную неприкосновенность), параграф 1 ст. 6 (право на справедливое судебное разбирательство) и ст. 11 (свобода собраний).

"Суд, в частности, установил, что господин Навальный подвергался унижающему достоинство обращению в нарушение ст. 3 Конвенции, основываясь на онлайн-видео его задержания. На записи видно, что меры, примененные сотрудниками полиции, - выкручивание руки господину Навальному, от чего он кричал - не было строго обязательными для его доставления в полицию, поскольку он не оказывал видимого сопротивления", - говорится в сообщении ЕСПЧ.

Со своей стороны в Минюсте "Интерфаксу" тогда сообщили, что вопрос об обжаловании постановления ЕСПЧ будет решен в трехмесячный срок.

6 мая 2012 года согласованная с московскими властями акция оппозиции на Болотной площади переросла в столкновения демонстрантов с полицией. В результате были задержаны более 400 человек, в том числе Навальный. В тот же день было возбуждено уголовное дело по статьям 212 (призывы к массовым беспорядкам) и 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). В январе 2013 года это дело объединили с делом о приготовлении к организации массовых беспорядков на территории РФ, его фигурантами стали 29 человек.

Алексей Навальный Минюст России ЕСПЧ

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