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Выживший при взрыве в супермаркете во Владикавказе оказался ювелиром

Выживший при взрыве в супермаркете во Владикавказе оказался ювелиром
Фото: Пресс-служба МЧС России

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Здание супермаркета "Магнит" во Владикавказе, где произошел взрыв утром в пятницу, по предварительным данным, не охранялось, сообщил "Интерфаксу" заместитель председателя правительства Северной Осетии Ирбек Томаев.

"Зураб Засеев - это не охранник, это ювелир. По тем данным, которые поступают, в здании якобы охраны не было, никто не оставался, чтобы охранять", - сказал Томаев.

Ранее сообщалось, что во время взрыва в магазине находился охранник. Он сам выбрался из разрушенного здания и сказал журналистам, что его состояние в пределах нормы. Он сообщил, что работал ночью в этом здании, под утро заснул, от взрыва проснулся и выполз из-под завалов.

Взрыв в супермаркете "Магнит" на улице Гагкаева во Владикавказе произошел около 7:30 в пятницу. Трехэтажное здание полностью разрушено, причиной взрыва, по предварительным данным, стала утечка газа. Идет разбор завалов, пока спасатели пострадавших не нашли.

Владикавказ Зураб Засеев

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