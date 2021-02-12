Спасатели не нашли пострадавших при взрыве супермаркета во Владикавказе

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Во Владикавказе при разборе завалов взовавшегося супермаркета "Магнит" спасатели не нашли пострадавших, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии.

Ранее сообщалось, что в момент взрыва в здании находился охранник Зураб Засеев. Он сам выбрался из-под завалов и сказал, что он в порядке.

Завалы разбирают 120 спасателей и 25 единиц техники.

Проверки по факту взрыва проводят СК и прокуратура Северной Осетии.

В пресс-релизе надзорного ведомства предварительной причиной обрушения трехэтажного здания назван хлопок газо-воздушной смеси. Прокуроры проверят, насколько в здании соблюдались требования пожарной и строительной безопасности и как там использовалось газовое оборудование.