Космический корабль "Орел" будет садиться на Землю под Оренбургом

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Район посадки нового космического корабля "Орел" будет находиться под Оренбургом, сообщил генконструктор Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры Алексей Богомолов.

"Коллективом АО "ЦЭНКИ" совместно с кооперацией выбран район посадки возвращаемого аппарата в районе Оренбурга", - сообщил он в интервью корпоративному журналу ЦЭНКИ "Космодромы России".

В настоящее время в России идет разработка многоразового корабля "Орел" в рамках опытно-конструкторской работы "Федерация".

Первый полет корабля без экипажа запланирован на 2023 год, с экипажем – на 2025. Корабль предназначен для доставки людей и грузов на космические станции на околоземной орбите, а также является одним из ключевых элементов существующей концепции освоения Луны.

Экипаж корабля составит до четырех человек. В режиме автономного полета корабль сможет находиться до 30 суток, при полете в составе орбитальной станции - до года. Общая масса корабля при полете к орбитальной станции будет равна 14,4 тонны (19 тонн при полете к Луне), масса возвращаемого аппарата - 9 тонн. Длина корабля - 6,1 метра.