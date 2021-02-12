Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:25Заразились
на 12.02В России 4 042 837+15 089В мире 107 780 490+439 808

Уголовное дело возбуждено после взрыва в супермаркете во Владикавказе

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - По факту взрыва в супермаркете во Владикавказе возбуждено уголовное дело об уничтожении имущества по неосторожности, заявил начальник ГУ МЧС России по региону Александр Хоружий.

Дело возбуждено по статье 168 УК РФ (Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности).

Он добавил, что на месте "взяты смывы на предмет определения взрывчатых веществ, они переданы в МВД".

К ликвидации последствий взрыва привлечены 218 человек и 47 единиц техники. Завалы разбирают вручную, несмотря на то что, по предварительным данным, пострадавших там быть не должно.

Ранее сообщалось, что в 07:24 в супермаркете "Магнит" на улице Гагкаева во Владикавказе произошел взрыв. Находившийся в здании в момент взрыва человек не пострадал.

Владикавказ

Новости по теме

Новости

Заседание по делу Навального о клевете на ветерана отложили на 16 февраля

Заседание по делу Навального о клевете на ветерана отложили на 16 февраля

Что произошло за день: пятница, 12 февраля

Основатель Petropavlovsk вновь арестован по делу о хищении 95 млн руб.

ЕС назвал присутствие дипломатов на судах в РФ классической практикой

ЕС назвал присутствие дипломатов на судах в РФ классической практикой

Суд признал законным приговор россиянину, осужденному за работу на ЦРУ

Выпущено штормовое предупреждение об аномальных морозах в ЦФО

Арестован предполагаемый убийца учительницы в Воронеже

ГУ МВД Москвы предупредило об опасности протестов в условиях пандемии

В Техасе шесть человек погибли после столкновения 133 машин

В Техасе шесть человек погибли после столкновения 133 машин
Пандемия коронавируса

Вакцина "Спутник Лайт" будет защищать от коронавируса 4-5 месяцев

Вакцина "Спутник Лайт" будет защищать от коронавируса 4-5 месяцев
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');