Уголовное дело возбуждено после взрыва в супермаркете во Владикавказе

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - По факту взрыва в супермаркете во Владикавказе возбуждено уголовное дело об уничтожении имущества по неосторожности, заявил начальник ГУ МЧС России по региону Александр Хоружий.

Дело возбуждено по статье 168 УК РФ (Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности).

Он добавил, что на месте "взяты смывы на предмет определения взрывчатых веществ, они переданы в МВД".

К ликвидации последствий взрыва привлечены 218 человек и 47 единиц техники. Завалы разбирают вручную, несмотря на то что, по предварительным данным, пострадавших там быть не должно.

Ранее сообщалось, что в 07:24 в супермаркете "Магнит" на улице Гагкаева во Владикавказе произошел взрыв. Находившийся в здании в момент взрыва человек не пострадал.