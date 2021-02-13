ДТП с участием 16 автомобилей и автобуса произошло на Кубани

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Авария с участием 16 автомобилей и автобуса произошла в Краснодарском крае, сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник.

Как рассказал собеседник агентства, ДТП произошло около 09:30 по Москве на федеральной трассе А-146 около станицы Северская. Столкнулись 12 легковых машин, четыре грузовых и рейсовый автобус, который следовал из города Гулькевичи в город Геленджик. По его словам, медицинская помощь потребовалась как минимум одному пассажиру легкового автомобиля.

Источник отметил, что среди пассажиров автобуса пострадавших, по предварительной информации, нет.

В настоящее время движение по трассе в сторону Краснодара затруднено.

"Интерфакс" на данный момент не располагает официальным подтверждением данной информации.