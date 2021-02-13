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МВД сообщило подробности массового ДТП на Кубани

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Авария с участием более десяти машин и автобуса произошла в субботу утром в Северском районе Краснодарского края, один человек пострадал, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

"Авария произошла около 9:30 по Москве в районе станицы Северская на федеральной трассе А-146 при повороте к хутору Свободный. Столкнулись 17 автомобилей - четыре грузовика, 12 легковых машин и один рейсовый автобус", - рассказал собеседник агентства.

По данным МВД, с места происшествия с травмами госпитализирован один человек - водитель легкового автомобиля.

Причиной ДТП, по предварительным данным, стали несоблюдение водителями правил управления транспортными средствами в сложных метеоусловиях. В ночь на субботу на Кубани резко похолодало, выпал снег, на дорогах местами образовалась наледь.

Как сказал сотрудник пресс-службы, движение по федеральной трассе было затруднено, однако в настоящее время проезд восстановлен в обоих направлениях.

Ранее со ссылкой на источник сообщалось, что в ДТП попали 16 автомобилей и рейсовый автобус, который следовал из города Гулькевичи в Геленджик. Среди пассажиров автобуса пострадавших нет.

Краснодарский край

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