В Роструде напомнили о грядущей шестидневной рабочей неделе

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Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - На предстоящей рабочей неделе будет шесть рабочих дней: с 15 по 20 февраля. Как отмечает "Российская газета" со ссылкой на Роструд, суббота, 20 февраля будет рабочей.

После этого в РФ ожидаются три выходных: с 21 по 23 февраля включительно.

Это единственная в этом году шестидневная рабочая неделя. Соответственно, после 23 февраля россиян ждет всего три рабочих дня: с 24 февраля (среда) по 26 февраля (пятница).

Как напоминает Роструд, следующие длинные выходные ждут россиян в марте: Международный женский день 8 марта сократит рабочую неделю до четырех дней.

В мае первые две рабочие недели также будут четырехдневными. Рабочими будут дни с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая.