Парковка в Москве 22 и 23 февраля будет бесплатной

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - В Москве 22 и 23 февраля в связи с праздником парковка будет бесплатной, в том числе в зонах действия повышенного тарифа (380 рублей в час), сообщил Департамент транспорта.

Платными останутся только парковки со шлагбаумом.

В воскресенье, 21 февраля, уличные парковки будут работать в обычном режиме, то есть все парковки, кроме тех, где действует повышенный тариф, будут бесплатными.

В 2021 году выходными будут 21, 22 и 23 февраля.