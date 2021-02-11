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Парковка в Москве 22 и 23 февраля будет бесплатной

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - В Москве 22 и 23 февраля в связи с праздником парковка будет бесплатной, в том числе в зонах действия повышенного тарифа (380 рублей в час), сообщил Департамент транспорта.

Платными останутся только парковки со шлагбаумом.

В воскресенье, 21 февраля, уличные парковки будут работать в обычном режиме, то есть все парковки, кроме тех, где действует повышенный тариф, будут бесплатными.

В 2021 году выходными будут 21, 22 и 23 февраля.

Москва Дептранс

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