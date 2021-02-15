Осужденный за теракт найдет мертвым в колонии в Приморье

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Заключенный, отбывавший наказание за терроризм, найден мертвым в колонии в Приморском крае, причины и обстоятельства смерти устанавливаются.

"В ИК-27 ГУФСИН России по Приморскому краю был обнаружен осужденный без признаков жизни. Прибывшие медработники констатировали смерть", - сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Приморскому краю (ГУФСИН).

По данному факту в ГУФСИН России по Приморскому краю проводится проверка, также проверка проводится Следственным комитетом.

Исправительная колония N27 расположена в поселке Волчанец Партизанского района Приморья, режим содержания спецконтингента - строгий.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что найденный мертвым заключенный был осужден по ст. 205 УК РФ (Террористический акт) за организацию и исполнение терактов в Москве в 1999 году: в гостинице "Интурист" и торговом комплексе "Охотный ряд".

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением этой информации.