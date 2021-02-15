В Приморье завели дело после убийства осужденного за теракты в Москве

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Следователи в Приморье возбудили уголовное дело после конфликта в медсанчасти одной из колоний края, который закончился поножовщиной и гибелью осужденного.

На сайте СУ СКР по Приморью сообщается, что дело возбуждено по статье "убийство" (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

По версии следствия, 13 февраля в медицинской части колонии между двумя осужденными произошла ссора. В итоге 41-летний подозреваемый схватил канцелярский нож и ударил им в шею 65-летнего оппонента. Тот от полученной раны умер. Ссора произошла из-за того, что потерпевший оскорбил своего оппонента, отметили в СКР.

Ранее сообщалось, что в исправительной колонии строгого режима № 27 в поселке Волчанец Партизанского района Приморья было обнаружено тело одного из осужденных.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что найденный мертвым заключенный был осужден по ст. 205 УК РФ (террористический акт) за организацию и исполнение терактов в Москве в 1999 году: в гостинице "Интурист" и торговом комплексе "Охотный ряд".