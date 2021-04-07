Полиция в Приморье обнаружила склад с контрафактным алкоголем

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Полицейские в приморском городе Находка изъяли крупную партию контрафактного алкоголя стоимостью более 1 млн рублей, сообщила в среду пресс-служба краевого УМВД.

Сотрудники правоохранительных органов при проверке оперативной информации о нелегальной торговле алкоголем обнаружили и изъяли 149 пятилитровых канистр этилового спирта, а также более 13 тыс. стеклянных бутылок с алкоголем. Всего изъято более 1,5 тыс. литров спиртного, говорится в сообщении. Установлено, что 35-летний местный житель хранил контрафактный алкоголь в арендованных контейнерах, находящихся в черте города. Продукцию затем продавали предпринимателям и частным лицам.

Эксперты установили, что вся продукция является контрафактной, поскольку нанесенные на ней федеральные специальные марки оказались изготовленными не производством предприятия "Гознак".

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 статьи 171.3 УК РФ (Незаконная закупка, продажа продукции в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы либо штраф до 4 млн рублей.