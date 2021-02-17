Сенаторы поддержали увеличение штрафов за неповиновение силовикам

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Совет Федерации в среду одобрил закон, ужесточающий ответственность за нарушения при организации и финансировании массовых акций, а также за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов.

Изменения вносятся в статью 19.3 КоАП (регулирует административные санкции за неповиновение законным распоряжениям или требованиям силовых ведомств).

Максимальная санкция, согласно одобренному закону, останется прежней – 15 суток ареста. Тем не менее, сумма штрафов за неповиновение сотруднику полиции увеличивается с нынешних 500-1000 рублей до 2 тысяч - 4 тысяч рублей, также добавляется возможность назначить обязательные работы на срок от 40 до 120 часов.

Также увеличиваются штрафы за неповиновение другим силовикам - сотрудникам ФСБ (до 4 тыс. на физических и до 70 тыс. для юридических лиц), органов государственной охраны (до 4 тыс. для физических и до 40 тыс. для юридических лиц).

Повторное невыполнение требований полицейских, сотрудников ФСБ или госохраны, если оно совершено во время массового мероприятия, будет наказываться штрафом от 10 тысяч до 20 тысяч рублей (сейчас – до 5 тысяч рублей), при этом штрафы для юридических лиц по этой статье планируется поднять до 70-200 тысяч рублей (сейчас – 50-100 тысяч рублей). В качестве санкции также сохраняется арест сроком до 30 суток, и добавляется возможность назначить обязательные работы на срок от 100 до 200 часов.

В статью 20.2 КоАП (регулирует штрафы за нарушение порядка организации или проведения массовой акции) вносятся две дополнительных части – 9 и 10.

В соответствии с ними, гражданину за целый ряд финансовых нарушений в области организации массовых акций может быть назначен штраф от 10 до 20 тысяч рублей (для должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей, для юрлиц – от 70 до 200 тысяч рублей). Норма касается как нарушений порядка сбора и расходования средств на проведение акции, так и нарушения порядка возврата и перечисления средств в доход государства. Речь идет о том, что, по принятому в конце декабря закону о контроле за финансированием митингов, анонимные перечисления организаторы должны будут перечислить государству.

За перечисление денег на проведение массовой акции лицом, которое не имеет на это права, вводится штраф в размере от 10 до 15 тысяч рублей (от 15 до 30 тысяч на должностных лиц, от 50 до 100 тысяч рублей для юридических лиц).

Закон конкретизирует, что речь идет не только о нарушениях, связанных с перечислением и отчетами о деньгах, используемых для организации массовых акций, но и об "ином имуществе".