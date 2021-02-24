Путин подписал закон, увеличивающий штрафы за неповиновение силовикам

Также ужесточается ответственность за нарушения, связанные с массовыми акциями

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Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий ответственность за нарушения при организации и финансировании массовых акций, а также за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов.

Согласно документу, в статье 20.2 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), регулирующей штрафы за нарушение порядка организации или проведения массовой акции, появились две дополнительных части - 9 и 10.

В соответствии с ними, гражданину за целый ряд финансовых нарушений в области организации массовых акций может быть назначен штраф от 10 до 20 тыс. рублей (для должностных лиц - от 20 до 40 тыс. рублей, для юрлиц - от 70 до 200 тыс. рублей). Норма касается как нарушений порядка сбора и расходования средств на проведение акции, так и нарушения порядка возврата и перечисления средств в доход государства: речь идет о том, что по принятому в конце декабря закону о контроле за финансированием митингов анонимные перечисления организаторы должны будут отдать государству.

За перечисление денег на массовую акцию лицом, которое не имеет на это права, вводится штраф в размере от 10 до 15 тыс. рублей (от 15 до 30 тыс. для должностных лиц, от 50 до 100 тыс. рублей для юридических лиц).

Закон конкретизирует, что речь идет не только о нарушениях, связанных с перечислением и отчетами о деньгах, используемых для организации массовых акций, но и об "ином имуществе".

Штрафы за нарушение требований силовиков

Этот же закон увеличивает штрафы за неповиновение сотрудникам органов правопорядка, в том числе в ходе массовых акций. Изменения вносятся в ст. 19.3 КоАП, которая регулирует административные санкции за неповиновение законным распоряжениям или требованиям силовых ведомств.

Максимальная санкция, согласно подписанному закону, останется прежней - 15 суток ареста. Тем не менее, сумма штрафов за неповиновение сотруднику полиции увеличивается с текущих 500-1000 рублей до 2-4 тыс. рублей, также добавляется возможность назначить обязательные работы на срок от 40 до 120 часов.

Также увеличиваются штрафы за неповиновение другим силовикам - сотрудникам ФСБ (до 4 тыс. на физических и до 70 тыс. для юридических лиц), органов государственной охраны (до 4 тыс. для физических и до 40 тыс. для юридических лиц).

Повторное невыполнение требований полицейских, сотрудников ФСБ или госохраны, если оно совершено во время массового мероприятия, теперь будет наказываться штрафом от 10 тыс. до 20 тыс. рублей (сейчас - до 5 тыс. рублей), при этом штрафы для юридических лиц по этой статье планируется поднять до 70-200 тыс. рублей (сейчас - 50-100 тыс. рублей). В качестве санкции также сохраняется арест сроком до 30 суток, и добавляется возможность назначить обязательные работы на срок от 100 до 200 часов.