Дума одобрила в I чтении запрет на демонстрацию изображений нацистских преступников

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду приняла в первом чтении законопроект о запрете публичной демонстрации изображений военных преступников Второй мировой войны.

Документом (1064063-7) предлагается приравнять к экстремистской деятельности и запретить публичное изображение лиц, признанных военными преступниками приговором Нюрнбергского международного военного трибунала и других национальных, военных и оккупационных трибуналов, а также судами во время Великой Отечественной войны.

По аналогии с запретом на демонстрацию нацистской символики авторы предполагают сделать исключение для изображений, в которых отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацизма и "формируется негативное отношение к идеологии нацизма".

Соответствующие поправки предлагается внести в законы "О противодействии экстремистской деятельности" (114-ФЗ) и "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов" (80-ФЗ).

Законопроект внесен группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по культуре Еленой Ямпольской, руководителем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым и зампредом Госдумы Петром Толстым.