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Запрет на изображение военных преступников коснется лишь глав осужденных в Нюрнберге движений

Запрет на изображение военных преступников коснется лишь глав осужденных в Нюрнберге движений
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Закон о запрете на публичную демонстрацию военных преступников Второй мировой войны будет касаться лишь изображений руководителей организаций, осужденных Международным военным трибуналом, следует из правительственных поправок ко второму чтению инициативы.

Соответствующие изменения к законопроекту (1064063-7) на заседании в среду одобрил комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

Согласно внесенным правительством РФ поправкам, запрет на публичную демонстрацию изображений военных преступников Второй мировой войны коснется лишь руководителей групп, организаций и движений, признанных преступными приговором Международного военного (Нюрнбергского) трибунала, так как эти изображения "оскорбляют многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах".

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Изначальная редакция законопроекта предполагала запрет на изображение всех лиц, признанных военными преступниками приговором Нюрнбергского Международного военного трибунала и других национальных, военных и оккупационных трибуналов, а также судами во время Великой Отечественной войны.

Как и в случае с публичной демонстрацией нацистской символики, исключение будет сделано для изображений, в которых отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацизма и "формируется негативное отношение" к его идеологии.

Поправки вносятся в закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов" (80-ФЗ).

Кроме того, поправками кабмина в закон "О противодействии экстремистской деятельности" (114-ФЗ) вносится изменение, в соответствии с которым изображения и выступления руководителей таких групп, организаций и движений причисляются к экстремистским материалам.

Инициатива была внесена в Госдуму в ноябре 2020 года группой депутатов во главе с председателем думского комитета по культуре Еленой Ямпольской, руководителем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым и зампредом Госдумы Петром Толстым.

Госдума

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