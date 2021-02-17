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В Минэнерго не заметили последствий роста цен у производителей топлива

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Рост цен производителей нефтепродуктов, отмеченный Росстатом в январе 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года, не оказывает существенного влияния на розничные цены в России, сказал "Интерфаксу" замминистра энергетики Павел Сорокин.

По его словам, в январе топливный рынок оставался под влиянием сохраняющихся ограничений, введенных из-за пандемии, которые изменили ценовую конъюнктуру на мировых энергетических рынках, а также снизили потребление топлива в России и его экспорт.

"Рост цен производителей, в свою очередь вызванный изменением макроэкономических параметров, в том числе индексацией топливного акциза в начале года, на этом фоне не оказывает существенного влияния на конечные розничные цены на российском топливном рынке. Его участники сохраняют стабильный спрос - отгрузки бензина на внутренний рынок в январе незначительно сократились на 3,2% относительно января 2020 года", - сказал Сорокин.

"В 2021 году динамика цен на топливо останется в пределах изменения индекса потребительских цен. Минэнерго России продолжает регулярный мониторинг рынка, стабильности отгрузок для удовлетворения восстанавливающегося спроса во всех регионах страны, - заверил он.

16 февраля Росстат обнародовал данные по ценам у производителей промышленных товаров в январе 2021 и сообщил о росте цен на отдельные виды нефтепродуктов. В частности, услуги по производству нефтепродуктов подорожали на 8,9%, бензин автомобильный - на 8,5%.

По данным Росстата, цены на дистилляты легкие, не включенные в другие группировки, увеличились на 38,6%, на битумы нефтяные строительные - на 31,8%, на дистилляты тяжелые прочие, не включенные в другие группировки - на 21,3%, на битумы нефтяные кровельные - на 19,4%, на мазут топочный - на 13,2%, на парафины нефтяные - на 12,6%, на кокс и полукокс из каменного угля - на 10,0%.

Минэнерго Павел Сорокин Росстат коронавирус

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