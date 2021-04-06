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В России за три года стало на 12 млн больше домашних питомцев

В России за три года стало на 12 млн больше домашних питомцев
Фото: Boston Globe/Contributor via Getty Images

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Число домашних животных в России выросло на 12,1 млн, или на 23%, за последние три года. Об этом свидетельствуют результаты исследования Mars Petcare.

В том числе количество кошек увеличилось на 8,1 млн и достигло 40,8 млн, собак – на 4 млн, составив 22,6 млн. Таким образом, в прошлом году питомцы были в 63,5 млн российских домохозяйств (59% от их общего числа в стране), при этом у 20% опрошенных есть и кошка, и собака. В 2017 году эти показатели составляли соответственно 54% и 15%.

Россия занимает третье место в мире по количеству кошек и четвертое место – по числу собак. Мировыми лидерами в обоих случаях являются Китай и США, в топ-4 также входит Бразилия.

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Россияне воспринимают домашнего питомца чаще как члена семьи (44% владельцев кошек и 34% хозяев собак) или друга (24% и 36% соответственно). Только 12% владельцев кошек и 14% собак считают питомца просто животным.

Хозяева домашних животных продолжают отдавать предпочтение полнорационным кормам промышленного производства. За три года их использование увеличилось до 80% с 76% среди владельцев кошек и до 52% с 45% – среди хозяев собак.

Любят порадовать питомцев лакомствами 75% хозяев кошек и 80% владельцев собак. При этом доля лакомств со стола по сравнению с 2017 годом сокращается, а лакомств промышленного производства – растет. Специально созданные продукты сейчас выбирают 24% владельцев кошек и 26% – собак.

В исследовании, которое проводилось в 2020 году исследовательской компанией Ipsos, были опрошены свыше 7 тыс. человек старше 16 лет в городах и селах России.

Mars Petcare является производителем кормов для животных (включая бренды Pedigree, Whiskas, Royal Canin, Sheba, Cesar, Chappi), а также крупнейшим в мире поставщиком ветеринарных услуг, владея сетью из более чем 2 тыс. ветеринарных клиник. Штат американской компании насчитывает 85 тыс. сотрудников более чем в 50 странах. В России она владеет 5 фабриками по выпуску кормов со штатом в 2,6 тыс. человек.

Mars Petcare РФ

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