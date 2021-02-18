Вице-мэра Челябинска заподозрили в нарушениях при закупках медтехники

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Вице-мэр Челябинска Олег Извеков подозревается в закупках оборудования для медучреждений города по завышенным ценам в период пандемии коронавируса, сообщил "Интерфаксу" в четверг информированный источник.

"Во время пандемии в 2020 году для больниц города закупалось медицинское оборудование по завышенной цене, с ущербом для бюджета. В причастности к этому подозревается Извеков", - сказал собеседник агентства.

В региональном УФСБ агентству подтвердили факт задержания чиновника. "Мы подтверждаем, что Извеков задержан нашими сотрудниками. Уголовное дело возбуждает следственный комитет, он даст более подробный комментарий", - сказали в пресс-службе.

В свою очередь мэрия Челябинская заверила, что окажет полное содействие в раскрытии преступления.

"Наталья Котова (глава города - ИФ) не раз заявляла о своей нетерпимости к любым проявлениям коррупции, вне зависимости от статуса и должностей. Администрацией города будет оказано полное содействие правоохранительным органам в данном расследовании", - говорится в официальном комментарии администрации.

Ранее о задержании вице-мэра по экономическому развитию и инвестициям Челябинска Извекова сообщалось со ссылкой на источник.