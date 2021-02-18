Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:21Заразились
на 18.02В России 4 125 598+13 447В мире 109 902 859+395 451

Вице-мэра Челябинска заподозрили в нарушениях при закупках медтехники

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Вице-мэр Челябинска Олег Извеков подозревается в закупках оборудования для медучреждений города по завышенным ценам в период пандемии коронавируса, сообщил "Интерфаксу" в четверг информированный источник.

"Во время пандемии в 2020 году для больниц города закупалось медицинское оборудование по завышенной цене, с ущербом для бюджета. В причастности к этому подозревается Извеков", - сказал собеседник агентства.

В региональном УФСБ агентству подтвердили факт задержания чиновника. "Мы подтверждаем, что Извеков задержан нашими сотрудниками. Уголовное дело возбуждает следственный комитет, он даст более подробный комментарий", - сказали в пресс-службе.

В свою очередь мэрия Челябинская заверила, что окажет полное содействие в раскрытии преступления.

"Наталья Котова (глава города - ИФ) не раз заявляла о своей нетерпимости к любым проявлениям коррупции, вне зависимости от статуса и должностей. Администрацией города будет оказано полное содействие правоохранительным органам в данном расследовании", - говорится в официальном комментарии администрации.

Ранее о задержании вице-мэра по экономическому развитию и инвестициям Челябинска Извекова сообщалось со ссылкой на источник.

Челябинск Олег Извеков

Новости

Кара-Мурза подал заявление в СК с требованием возбудить уголовное дело

Кара-Мурза подал заявление в СК с требованием возбудить уголовное дело

В РФ отзовут 7,5 тыс. Jeep Grand Cherokee из-за риска остановки двигателя

В РФ отзовут 7,5 тыс. Jeep Grand Cherokee из-за риска остановки двигателя

Кремль советует США интересоваться не "Северным потоком 2", а Техасом

В Кремле назвали неправомерным требование ЕСПЧ освободить Навального

Песков счел интересной тему лишения гражданства за призыв к санкциям против РФ

Песков счел интересной тему лишения гражданства за призыв к санкциям против РФ

Мосгорсуд оставил под домашним арестом Олега Навального и Марию Алехину

Регистрация вакцины "КовиВак" центра Чумакова намечена на 20 февраля

Регистрация вакцины "КовиВак" центра Чумакова намечена на 20 февраля

Социологи выявили новые "пандемические" страхи у российской молодежи

Набиуллина заметила нелегальные попытки банков нарастить доходы

Глава Крыма назвал терактом водную блокаду полуострова

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');