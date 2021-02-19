Вице-мэр Челябинска арестован на два месяца

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Центральный суд Челябинска арестовал на два месяца вице-мэра города Олега Извекова, которого днем ранее задержали по подозрению в получении крупной взятки, сообщила областная прокуратура.

Извекову предъявили обвинение п. "в" ч. 5 ст. 290 УК (получение взятки в крупном размере)

В СК 18 февраля сообщили, что чиновник в 2020 году получил больше 400 000 рублей от представителя компании за оказание общего покровительства при заключении, исполнении и оплате муниципального контракта.

По версии следствия, Извеков с апреля по июль 2020 года получил от руководителя коммерческой организации взятку в размере 450 000 рублей за незаконные действия в пользу этой компании. При этом были завышены цены при формировании муниципального контракта на 3,5 млн рублей на поставку и монтаж тепловизоров в помещениях МФЦ города.