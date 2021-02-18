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Москва вышлет эстонского дипломата в ответ на высылку российского из Таллина

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Россия высылает из страны эстонского дипломата в качестве ответной меры на действия властей страны, сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Недавно приведенное к присяге новое правительство Эстонии, возможно, решило таким образом показать лояльность Вашингтону и Брюсселю, абсолютно безосновательно объявила persona non grata дипломата посольства России в Таллине. Он занимался вопросами культуры, образования, то есть как раз теми сферами, где еще сохраняется сотрудничество", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

"Российский ответ не заставил себя ждать - был вызван посол Эстонии в Москве, выразили решительный протест и объявили о высылке одного из дипломатов эстонского дипломатического представительства", - добавила она.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что это не инициатива Москвы, а ответные действия.

Эстония МИД РФ

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