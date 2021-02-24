Эстония отметит день независимости без парада, президентского приема и публики

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - В Эстонии в среду отмечают 103-ю годовщину независимости государства.

Из-за распространения заболеваемости коронавирусом организаторы праздничных мероприятий попросили людей не посещать торжества и отмечать праздник дома, в кругу семьи.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе парламента, праздничные торжества начнутся в Таллине с церемонии поднятия государственного флага с восходом солнца в 7.32 (8.32 мск) на башне Длинный Герман.

На церемонии с речью выступит спикер парламента Хенн Пыллуаас, примут участие президент Керсти Кальюлайд, премьер-министр Кая Каллас. За церемонией подъема флага, которая ранее собирала большое число публики, можно будет следить через трансляцию на телевизионных каналах.

Из-за коронавируса пришлось отказаться и от одного из самых многолюдных традиционных мероприятий - парада Сил обороны и союзников по НАТО.

Если позволят погодные условия, люди смогут наблюдать за пролетающими самолетами союзников. Начиная с 12.20, в течение последующих полутора часов самолеты военно-воздушных сил Эстонии и союзников НАТО совершат одновременный облет девяти городов страны, сообщил главный штаб Сил обороны.

В облете примут участие учебно-тренировочные реактивные самолеты L-39 и воздушный транспорт M28 ВВС Эстонии; охраняющие воздушное пространство стран Балтии немецкие и итальянские истребители Eurofighter Typhoon (взлетят с эстонской базы Эмари и литовской Шауляй соответственно); четверка истребителей ВВС США F-15 в сопровождении пары воздушных танкеров KC-135, которые поднимутся в воздух с авиабазы Лэйкхит в Великобритании.

Традиционное обращение президента к народу Эстонии и торжественный концерт пройдут в этом году в городе Пайде. За ними также можно будет наблюдать по телевизору. Но президентского приема и церемонии рукопожатий главы государства с приглашенными гостями не будет.

Вечером в столице пройдет еще одно уже ставшее традиционным мероприятие: факельное шествие по улицам Старого Таллина, организуемое Консервативной народной партией и концерт на площади Свободы. Если ранее в нем принимали участие тысячи желающих, то в этом году одобренное департаментом здоровья шествие и концерт будут не такими масштабными из-за коронавирусных ограничений.