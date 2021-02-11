В Петербурге задержали четвертого участника акции 31 января за стычку с силовиком

Сотрудники полиции на несогласованной акции в поддержку Навального в Санкт-Петербурге Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Полиция Санкт-Петербурга задержала подозреваемого в применении насилия к сотруднику правоохранительных органов во время несогласованной акции 31 января, сообщает региональное ГУ МВД в четверг.

"Установлено, что 31 января 2021 года на Пионерской площади в ходе несогласованного публичного мероприятия указанный гражданин при задержании за правонарушение оказал активное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов и причинил телесные повреждения одному из них", - говорится в сообщении.

По данному факту ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Отмечается, что подозреваемый – 25-летний уроженец Тверской области был задержан по месту жительства в Петербурге. Он доставлен в следственные органы для проведения процессуальных действий.

31 января источник "Интерфакса" сообщал, что на акции в Петербурге имели место три случая нападения протестующих на сотрудников правоохранительных органов. Все инциденты подпадают под статью УК РФ.

Позже ГСУ СКР по городу сообщило сначала о задержании 32-летнего приезжего из Архангельска по делу о применении насилия к полиции, а затем о задержании его 31-летнего земляка.

По версии следствия, 31 января на Сенной площади Петербурга, где проходила несогласованная протестная акция, мужчины в компании других агрессивно настроенных участников акции применили насилие к полицейским, которые охраняли правопорядок. Один из сотрудников достал табельное оружие. В ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области действия полицейского в такой ситуации посчитали полностью обоснованными.