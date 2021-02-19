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Встреча Путина и Лукашенко планируется без пресс-конференции

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Место встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко еще не определено, пресс-конференции по итогам переговоров не планируется, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Они не каждый раз это делают, потому что сидят подолгу, как правило. Если президенты не посчитают по-другому, пресс-конференции не планируется", - сказал он.

По его словам, в программу пресс-конференция пока не включена, но если президенты захотят сделать какие-либо заявления, они смогут это сделать.

В четверг Песков сказал, что президенты встретятся 22 февраля и проведут "весьма продолжительные" переговоры. По его словам, они обсудят двусторонние отношения, международные события, а также ожидается, что Лукашенко расскажет Путину о прошедшем Всебелорусском народном собрании.

В Минске отрицают сообщения источников российских СМИ о том, что белорусский президент поедет в Россию просить новый кредит.

Предполагалось, что 15 февраля министры транспорта двух стран подпишут соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов через российские порты, однако подготовка всех сопутствующих документов и соглашений с российскими портовыми операторами затянулась.

Владимир Путин Александр Лукашенко Дмитрий Песков Белоруссия Минтранс

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