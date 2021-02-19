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В Кремле назвали достоянием человечества посадку станции НАСА на Марс

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Любые успехи в освоении космоса, в том числе посадку на Марсе американской межпланетной станции, можно только приветствовать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В миреМарсоход Perseverance совершил успешную посадку на поверхность МарсаЧитать подробнее

"Разумеется, любые успехи в освоении космического пространства - это достояние человечества, и их можно только приветствовать. Разумеется, каждая страна, которая имеет свою космическую программу, находится в состоянии конкуренции в хорошем смысле этого слова. Именно эта конкуренция во многом является очень эффективным драйвером развития", - сказал Песков журналистам, комментируя посадку американской станции на Марсе.

При этом он заметил, что Россия имеет свою собственную амбициозную программу по освоению космоса, о которой не нужно забывать.

Американская автоматическая межпланетная станция с марсоходом Perseverance ("Настойчивость") и вертолетом Ingenuity ("Изобретательность"), выведенная на орбиту Марса, в четверг совершила успешную посадку на поверхность Красной планеты, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

Примерно через три минуты после посадки аппарат передал первый черно-белый снимок с поверхности планеты.

Миссия по изучению Марса

Станция была запущена к Марсу 30 июля 2020 года. Perseverance является уже пятым американским марсоходом, который НАСА отправило для изучения Красной планеты. Это самый большой в мире планетоход, вес которого достигает 1025 кг, длина составляет три метра, а ширина - 2,7 метра.

Аппарат оснащен большим количеством исследовательского оборудования. На нем установлен бур для отбора проб из марсианской почвы, в которых аппарат будет искать признаки микробной жизни, роботизированная рука, видеокамеры, инструменты для химического и минералогического анализа почвы, рентгеновский спектрометр с тепловизором, ультрафиолетовый спектрометр для обнаружения органических веществ. Кроме того, он оснащен специальным аппаратом MOXIE, который попробует вырабатывать кислород из диоксида углерода, присутствующего в марсианской атмосфере, а также микрофонами и датчиками для метеорологических наблюдений.

Согласно спутниковым данным, в кратере Езеро на Марсе, где совершил посадку планетоход, в прошлом была дельта реки, которая впадала в большое озеро. В скалах этого кратера, по мнению ученых, могли сохраниться следы жизни.

Американскому роверу предстоит собрать на Марсе образцы породы, которые на Землю вывезет специальная совместная миссия Европейского космического агентства (ЕКА) и НАСА. Ее планируется отправить к Красной планете не раньше 2026 года.

По сообщению НАСА, на Perseverance установлен ядерный генератор энергии. Такой же генератор используется на американском марсоходе Curiosity, который исследует поверхность Красной планеты с августа 2012 года.

Предполагается, что новый планетоход сможет проработать на Марсе 687 земных суток.

Аппарат Ingenuity 1,2 метра в диаметре и весом 1,8 кг, станет первым вертолетом, который будет работать на Марсе. Он оснащен двумя камерами, способен зависать в воздухе на 20-30 секунд для фотографирования местности.

Стоимость американской марсианской миссии оценивается в $3 млрд.

Дмитрий Песков НАСА Perseverance Ingenuity

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