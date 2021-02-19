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ГИБДД наделили обязанностью госконтроля за техосмотром

ГИБДД наделили обязанностью госконтроля за техосмотром
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин наделил ГИБДД обязанностью осуществления госконтроля за организацией и проведением технического осмотра машин.

Соответствующий указ президента опубликован в пятницу на официальном портале нормативных правовых актов.

Согласно тексту документа, в положение о ГИБДД вносится обязанность по "осуществлению государственного контроля и надзора за организацией и проведением технического осмотра транспортных средств".

Кроме того, положение дополняется пунктом об обязанности ГИБДД участвовать в техническом осмотре автобусов в порядке, определяемом правительством РФ.

Ранее сообщалось, что государственный надзор за деятельностью компаний и индивидуальных предпринимателей, занимающихся техосмотром, было предложено поручить подразделениям МВД. Соответствующий проект постановления правительства РФ был опубликован на федеральном портале нормативно-правовых актов в начале февраля

Согласно документу, сотрудники ГИБДД будут контролировать деятельность операторов технического осмотра в формах внеплановых проверок, мероприятий в рамках надзора за дорожным движением и контрольных закупок.

Полномочия по участию в техническом осмотре автобусов предполагают, в том числе, личное присутствие сотрудников Госавтоинспекции на пунктах технического осмотра.

ГИБДД Владимир Путин

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