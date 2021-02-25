Введение нового порядка техосмотра перенесут с марта на 1 октября

Фото: Julian Stratenschulte/picture alliance via Getty Images

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что введение нового порядка техосмотра автомобилей будет перенесено с 1 марта на 1 октября 2021 года.

На заседании правительства в четверг Мишустин напомнил, что новый порядок должен был вступить в силу с 1 марта, предполагалось ввести электронные диагностические карты, фотофиксацию и запустить другие процедуры, которые влияют на работу профильного бизнеса.

"Как и в любом деле, на начальном этапе неизбежны разного рода накладки, например, неравномерное распределение нагрузки очереди в условиях, когда ситуация с коронавирусом, хоть и улучшается, но пока далека от идеальной", - сказал премьер.

Он подчеркнул, что это создает определенные риски, в том числе для здоровья людей. "Считаю, что мы не должны этого допустить. В сложившейся ситуации необходимо отложить срок введения нового порядка техосмотра до 1 октября", - сказал Мишустин.

Глава правительства поручил министерствам и ведомствам сделать все, чтобы система заработала с 1 октября без сбоев, в том числе еще раз изучить процедуры и их техническую реализацию.

"Никаких неудобств для граждан быть не должно. В нашей стране миллионы автолюбителей, сделать все надо по-человечески. Проект постановления о переносе срока прошу мне предоставить на подпись в ближайшее время", - сказал Мишустин.

Ранее сообщалось, с 1 марта должна была стартовать "большая реформа" ТО, которая направлена на борьбу с продажей диагностических карт без прохождения техосмотра. В частности, предполагалось, что карту нельзя будет сформировать без усиленной электронной подписи эксперта и двух фотографий автомобиля из пункта ТО с координатами.