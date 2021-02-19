В Крыму понадеялись, что снегопад наполнит обмелевшие водохранилища

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Таяние снега после обрушившейся на полуостров в пятницу непогоды позволит наполнить обмелевшие из-за засухи водохранилища Крыма, считает председатель государственного совета республики Владимир Константинов.

"Снега выпало достаточное количество. Это долго ожидаемый снег. Слава богу, что он выпал в таком объеме! Очень хорошо, что он выпал на всей территории республики, особенно в тех местах, где мы ожидаем этот снег – в местах снеготаяния, (это хорошо - ИФ) для наполнения наших водных резервуаров", - сказал крымский спикер в эфире телеканала "Россия 24" в пятницу вечером.

Как сообщалось, из-за снегопада с 6:00 пятницы было остановлено движение по Крымскому мосту, с обеих сторон образовались километровые пробки. Заторы появились также на крымской трассе "Таврида". Так, в районе Керчи с ночи ожидают расчистки дороги десятки машин.

С 15:30 закрыт участок "Тавриды" от Керчи до Белогорска, а участок от Белогорска до Симферополя доступен только для жителей ближайших населенных пунктов.

Движение по Крымскому мосту в направлении Краснодарского края открыто примерно с 18:00 мск. В сторону Керчи пропускают только местных жителей с периодичностью: 1 машина каждые 5 минут.

Маловодье наблюдается в Крыму в 2019 и 2020 годах и, по прогнозам Росводресурсов, может продлиться в 2021-м.

В конце августа прошлого года графики подачи холодной воды по часам ввели в Симферополе и еще 39 населенных пунктах поблизости. С середины декабря на графики перешла курортная Ялта с 31 окрестным населенным пунктом.

Курортная Алушта тестирует график на текущей неделе, собирается перейти на него 25 февраля.

Севастополь ввел режим повышенной готовности.

Правительство РФ разработало план по обеспечению Крыма водой, он включает 14 мероприятий, среди которых - бурение скважин, ремонт труб, строительство опреснительных установок. Проекты оцениваются в целом в 48 млрд рублей.